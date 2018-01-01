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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

عضو شرف النصر السعودي يهادي جمهور العالمي

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العالمي يحل ضيفًا على اتحاد جدة بعد غدٍ الجمعة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

قرر فهد المشيقح؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، منح هدية لجماهير العالمي قبل مواجهة الاتحاد المرتقبة.

ويستعد العالمي لملاقاة العميد، بعد غدٍ الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ14، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

النصر أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المشيقح قرر التكفل بقيمة ألف تذكرة لمواجهته أمام الاتحاد، دعمًا لجماهير النادي في مساندتها للفريق.

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من جانبه، ثمن مجلس الإدارة مبادرة عضو الشرف، واصفًا إياها بغير المستغربة، على أن يتولى توزيع الألف تذكرة.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الـ15 برصيد ست نقاط.

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