عضو النصر: آسيوية الهلال كانت سهلة وأوراوا "ضعيف"

عبد العزيز بغلف يرى أن مباريات الدوري السعودي أقوى من دوري أبطال آسيا.

يرى عبد العزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر، أن تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، كان أمرًا سهلًا، وأن المباريات المحلية السعودية أقوى من مباريات تلك البطولة.

بغلف قال خلال حواره مع صحيفة "عكاظ" السعودية: "كنت أتمنى أن يحقق النصر النسخة السابقة لأنها من أسهل النسخ، لم أشاهد من قبل بطولة دوري أبطال آسيا بمثل هذا الضعف".

عبد العزيز بغلف تابع: "بعض المباريات في الدوري المحلي كانت أقوى من المباراة النهائية، لكن في الموسم الحالي سنسعى لتحقيق البطولة الآسيوية وهذا أحد الأهداف الرئيسية".

عضو النصر أردف: "البطولة كانت سهلة على الهلال، وشاهدت أوراوا في المباراة النهائية، فريق غريب جدًا وضعيف جدًا، أي فريق سعودي تأهل غير الهلال أجزم أنه سيحققها بنفس الطريقة لأنها كانت فعلًا بطولة سهلة".

وتحدث عن الضغط الذي سيتعرض له النصر مع بدء دوري أبطال آسيا: "الضغط حاصل وهو موجود في جميع دوريات العالم، وهؤلاء لاعبون محترفون، يجب عليهم الالتزام بالجدول الذي يعمله المدرب، لا توجد أعذار أو ضغط أو غير ذلك".

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وواصل: "اللاعب إذا أراد أن يحقق منجزا عليه أن يجتهد مع نفسه فقط ثم يقدم ما لديه في الملعب".

واختتم بغلف تصريحاته قائلًا: "طموح النصراويين تحقيق الدوري، وكأس الملك، والتأهل إلى الأدوار المتقدمة في آسيا".

الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على فريق أوراوا ريد الياباني بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.