عضو العهد اللبناني: لدينا العزيمة للفوز على اتحاد جدة وسنشرف الكرة اللبنانية

دور الـ32 من البطولة العربية ينطلق عقب أيام قليلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد عاصي؛ أمين السر بنادي العهد اللبناني، على جاهزية فريقه بشكل جيد لملاقاة اتحاد جدة السعودي، مشددًا على الإصرار الذي يتحلى به اللاعبون لتحقيق الانتصارات.

الفريق اللبناني يحل ضيفًا على العميد في 20 من الشهر الجاري، لخوض لقاء دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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وقال عاصي، خلال تصريحات صحفية: "قدمنا قائمة التي ستشارك بالبطولة العربية بشكل كامل إلى الاتحاد العربي، سنصل إلى جدة في 17 من الشهر الجاري أي قبل مواجهة الاتحاد بثلاثة أيام، كي نتأقلم على الأجواء، ولدينا عزيمة كبيرة لتحقيق الفوز".

وأضاف: "سنقدم نتائج ترضي وتشرف الكرة اللبنانية، نتائجنا المحلية بجانب حصدنا للقب الدوري والكأس والوصول لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي تحملنا مسؤولية كبيرة، لذلك نسعى للظهور بصورة جيدة".

يذكر أن العهد لم يشارك العام الماضي بالبطولة العربية، بينما ودع الاتحاد من دور الـ32 بالتعادل أمام الوصل الإماراتي، 1-1 ذهابًا وإيابًا، ليتأهل الأخير بأفضلية التسجيل خارج الديار.