عضو الترجي: نحن والوداد أشقاء ولم نشك في تتويجنا أبطالًا لأفريقيا

اللجنة الانضباطية أعلنت الترجي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2019 بعد أزمة استمرت أكثر من شهرين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد وليد العارم؛ عضو مجلس إدارة نادي الترجي التونسي، على قوة العلاقات مع نادي الوداد المغربي رغم أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أنها أزمة داخل الملعب فقط.

اللجنة الانضباطية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلنت اليوم الأربعاء، تتويج باب سويقة بطلًا لأفريقيا 2019، معتبرة وداد الأمة منهزمًا لانسحابه، مع توقيع عقوبات على كلا الفريقين. (طالع التفاصيل)

وقال العارم، خلال تصريحاته لبوابة "العين الرياضية": "لم نشك أبدًا في التتويج باللقب رغم الأحداث الكثيرة التي اندلعت في الفترة الماضية، ومعركتنا مع الوداد فوق الميدان فقط، في النهاية نحن أشقاء وهناك احترام متبادل فيما بيننا".

وأضاف: "أطمئن الجماهير على الترجي، لدينا جهاز فني على أعلى مستوى، ونجحنا في تدعيم الصفوف بلاعبين أكفاء لتعويض الراحلين".

عضو باب سويقة اختتم: "نسعى للاحتفاظ باللقب الأفريقي الموسم المقبل أيضًا، وسنبدأ فورًا التفكير في السوبر الأفريقي أمام الزمالك".

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يذكر أن أزمة باب سويقة ووداد الأمة تعود إلى الأول من يونيو الماضي، حيث إياب نهائي دوري الأبطال، ووقتما كانت تشير النتيجة إلى تقدم فريق الدم والذهب، قرر الوداد الانسحاب، اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية ولتعطيل تقنية الفيديو.

إيقاف المباراة استمر أكثر من ساعة في محاولة لإثناء الجانب المغربي عن الانسحاب، لكن المحاولات باءت بالفشل، ليضطر الاتحاد الأفريقي لاحتساب نتيجة المباراة لصالح الترجي وتتويجه بطلًا لأفريقيا.

قرر بعد ذلك كاف إعادة المباراة، مطالبًا الترجي بإعادة الميداليات والكأس، وهو ما رفضه الجانب التونسي، ليتم اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي "تاس".

منذ أقل من أسبوع، قررت تاس إلغاء قرار إعادة المباراة مع منح لجنة الانضباط بالكاف كامل الصلاحيات في اتخاذ القرار المناسب، حتى وإن كان من بينها إعادة المباراة.