عضوه الذهبي: تراجع النصر منح الهلال لقب الدوري، وهدفنا القادم هو آسيا

تصريحات مثيرة من عضو النصر الذهبي

أكد مسفر المطيري عضو النصر الذهبي أن تراجع مستوى الفريق خلال الموسم الماضي كان لعدة أسباب منها أزمة كورونا وغياب الاستقرار الإداري والفني، مشيرًا إلى أن ذلك التراجع ساعد الهلال على الفوز بالدوري السعودي.

النصر لم يحظ بموسم جيد خلال 2020-2021 على الصعيد المحلي، إذ أنهى الدوري السعودي في المركز السادس وخرج من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي، لكنه نجح في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا وفاز بكأس السوبر السعودي على حساب الهلال.

ماذا قال المطيري عن أسباب تراجع النصر في الموسم الماضي؟

رجل الأعمال في مجال العقارات أكد عدم رضاه عن موسم النصر الماضي، مشيرًا خلال حواره مع صحيفة الرياضية السعودية إلى أن الظروف العامة أثرت على جميع الأندية داخل وخارج السعودية.

وأضاف "لنكن واقعيين، الظروف العامة ليست على النصر فقط، بل على جميع الأندية سواء محلية أو خارجية بسبب ظروف كورونا الصعبة، ولا شك أنها كانت سببًا في ظهور النصر بهذا الشكل".

"لا أخفي كذلك أن عدم الاستقرار الموسم الماضي أحد أهم الأسباب لهذا التذبذب، فتغيير الجهازين الفني والإداري وتعاقب الإدارات كل هذه العوامل أثرت في الفريق".

تابع "على الرغم من أنه خرج بأقل الخسائر وهو تحقيق كأس السوبر ولكن طموحنا أعلى بتحقيق أكثر من بطولة خلال الموسم الواحد وبإذن الله سيتحقق ذلك الموسم المقبل".

ماذا قال عضو النصر الذهبي عن فوز الهلال بالدوري السعودي؟

المطيري أكد أن تذبذب أداء جميع الفرق ساهم في تتويج الهلال، موضحًا "الموسم الماضي تذبذب مستوى الفرق ساعد الهلال على تحقيق اللقب".

أضاف "لو كان النصر في كامل عافيته ولم يتعثر في البدايات لما حصل عليه الهلال".

عضوه الذهبي: سنحل أزمة الديون، وآسيا هدف النصر القادم

وحول الموسم الجديد، أكد المطيري أن النادي سيحل أزمة الديون ويحصل على شهادة الكفاءة المالية، مشيرًا إلى أن الفوز بدوري أبطال آسيا هو هدف الفريق الموسم القادم.

إذ قال حول أزمة الديون "بإذن الله كل الأمور محلولة".

وأضاف "لاشك أن دوري أبطال آسيا أحد الأهداف للموسم المقبل، ولكن ـ لا سمح الله ـ إن لم يحالفنا التوفيق والحظ لن نتوقف بل سنستمر في العمل لمستقبل النصر".

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