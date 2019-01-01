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كأس مصر

عصام عبدالفتاح : بيراميدز من حقه طلب تأجيل مباراة الدوري والأهلي أكبر من الانسحاب

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رئيس أحد الأندية طلب منه تغيير حكم مباراة الزمالك محمد البنا، بعد تصريحات سيد عبدالحفيظ
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

عبر عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عدم رضاه عن تصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي المصري.

وأكد عبدالفتاح في تصريحات مدير الكرة بالنادي الأهلي بشكل دائم تجاه الحكام، ضد التحكيم لها أهدافاً أخرى، وهي وضع ضغط كبير على الجميع.

مسؤول التحكيم بالكرة المصرية، كشف في تصريحات تلفزيونية له أن رئيس أحد الأندية طلب منه تغيير حكم مباراة الزمالك محمد البنا، بعد تصريحات سيد عبدالحفيظ، ولكنه رفض: "الضعيف فقط من يرضخ لهذا الحديث".

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وبالتحول للحديث عن أزمة تأجيل مباراة ناديي الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري، وتبديل موعد المباراة بمواجهة الكأس، أكد أن نادي بيراميدز لديه الحق وصاحب مطلب شرعي بتأجيل مباراة الدوري.

وأشار إلى أن مطالب بيراميدز بشان عدم لعب مباراته مع الأهلي بالدور الثاني حتى خوض الفريق الأحمر مؤجلاته من الدور الأول، هي مطالب منطقية.

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وحول فكرة تهديد الأهلي بالانسحاب بسبب مباراة الكأس، قال عضو اتحاد الكرة: "الأهلي أكبر من الانسحاب من كأس مصر، وإذا حدث ذلك فلكل حدث حديث".

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