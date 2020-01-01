الدوري المصري الممتاز

عصام الحضري يوجه رسالتين لإكرامي وحسام عاشور

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إكرامي وعاشور يرحلان عن الأهلي نهاية الموسم الجاري

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر التاريخي والأهلي السابق، رسالة لنجما القلعة الحمراء شريف إكرامي وحسام عاشور.

وكان الأهلي قد أعلن اليوم الجمعة رحيل الثنائي بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقودهم بنهاية الموسم وعدم التجديد لهم.

شريف إكرامي هو من أعلن في وقت سابق الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم الجاري، ولكن حسام عاشور تلقى صدمة من لجنة التخطيط اليوم.

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    وقال الحضري في رسالته إلى شريف إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " صديقي شريف إكرامي ما زالت أمامك السنين في حراسة المرمى فأنت من أفضل الحراس الذين تعاملت معهم خلال مسيرتي .. أتمنى لك التوفيق في أي مكان تختاره فأنت مكسب  وقائد داخل الملعب".

    أما قال حارس مرمى التاريخي لحسام عاشور في رسالته: "صديقي و اخي الصغير حسام عاشور :هذه هي كرة القدم (متقلبة)، لا تعطي دائما بل تأتي أحيانا على من صنعوا جزء من تاريخها، ولك العبرة في أمثال كثيره".

    وأضاف: "لكنني أعرف أنك الآن غير مستقر الفكر لأنه حدث ما لم تتوقعه وغير مدرك له لكن عليك اتخاذ القرار السليم يا ابن الـ34 عاما".

    ويسعى الأهلي في الوقت الحالي للتوصل إلى اتفاق مع أحمد فتحي الظهير الأيمن من أجل تمديد عقده حيث ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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