عصام الحضري يوجه رسالتين لإكرامي وحسام عاشور

إكرامي وعاشور يرحلان عن الأهلي نهاية الموسم الجاري

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر التاريخي والأهلي السابق، رسالة لنجما القلعة الحمراء شريف إكرامي وحسام عاشور.

وكان الأهلي قد أعلن اليوم الجمعة رحيل الثنائي بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقودهم بنهاية الموسم وعدم التجديد لهم.

شريف إكرامي هو من أعلن في وقت سابق الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم الجاري، ولكن حسام عاشور تلقى صدمة من لجنة التخطيط اليوم.

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وقال الحضري في رسالته إلى شريف إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " صديقي شريف إكرامي ما زالت أمامك السنين في حراسة المرمى فأنت من أفضل الحراس الذين تعاملت معهم خلال مسيرتي .. أتمنى لك التوفيق في أي مكان تختاره فأنت مكسب وقائد داخل الملعب".

صديقي شريف إكرامي ما زالت أمامك السنين في حراسة المرمى فأنت من أفضل الحراس الذين تعاملت معهم خلال مسيرتي ... أتمنى لك التوفيق في أي مكان تختاره فأنت مكسب وقائد داخل الملعب@SEkramyofficial pic.twitter.com/rDTQ4EuAUk — Essam El-Hadary (@ElHadary) March 20, 2020

أما قال حارس مرمى التاريخي لحسام عاشور في رسالته: "صديقي و اخي الصغير حسام عاشور :هذه هي كرة القدم (متقلبة)، لا تعطي دائما بل تأتي أحيانا على من صنعوا جزء من تاريخها، ولك العبرة في أمثال كثيره".

وأضاف: "لكنني أعرف أنك الآن غير مستقر الفكر لأنه حدث ما لم تتوقعه وغير مدرك له لكن عليك اتخاذ القرار السليم يا ابن الـ34 عاما".

صديقي و اخي الصغير حسام عاشور :هذه هي كرة القدم (متقلبة) ، لا تعطي دائما بل تأتي أحيانا على من صنعوا جزء من تاريخها ، ولك العبرة في أمثال كثيره ،، لكنني أعرف أنك الآن غير مستقر الفكر لانه حدث ما لم تتوقعه وغير مدرك له لكن عليك اتخاذ القرار السليم يا ابن ال ٣٤ عاما #حسام_عاشور pic.twitter.com/bYhCOrqMVl — Essam El-Hadary (@ElHadary) March 20, 2020

ويسعى الأهلي في الوقت الحالي للتوصل إلى اتفاق مع أحمد فتحي الظهير الأيمن من أجل تمديد عقده حيث ينتهي بنهاية الموسم الجاري.