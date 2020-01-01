عصام الحضري يكشف حقيقة التسريبات الصوتية

إحدى المعجبات قامت بنشر بعض المحادثات الخاصة بينها وبين عصام الحضري.

علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على ما تم نشره خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتواصل مع إحدى المعجبات بالمكسيك خلال الفترة الماضية.

وقامت إحدى المعجبات بنشر صورًا للمحادثات التي حدثت بينها وبين عصام الحضري، وهو ما تم تداوله بين الكثير من المتابعين لحارس مرمى الفراعنة السابق.

وعلق الحضري على ما تم نشره قائلًا: " يا جماعة منعًا للقيل والقال، وأنا مبحبش اتكلم كتير في اي موضوع يحصل، اللي بيطلب مني رسالة صوتية او ڤيديو أقول فيه كلمتين يفرحوه في حدود الأدب، أنا بعمل ده بالحب وبالود، والدليل إن في دلوقتي منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي و بفلوس، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيري".

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جاء ذلك بعدما قامت تلك المعجبة بنشر صورًا للمحادثات، وأيضًا بعض الرسائل الصوتية الخاصة به، ولكن ما ذكر في تلك المحادثات لا يوجد به أي تحرش جنسي.

يا جماعة منعا للقيل والقال وانا مبحبش اتكلم كتير في اي موضوع يحصل ، اللي بيطلب مني رسالة صوتية او ڤيديو اقول فيه كلمتين يفرحوه في حدود الادب انا بعمل ده بالحب وبالود والدليل ان في دلوقتي منصة الكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي و بفلوس ، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيري 🤷 — Essam El-Hadary (@ElHadary) September 19, 2020

وجاء نص إحدى الرسائل الصوتية التي أرسلها الحضري إلى تلك المعجبة: "أنهيت تدريبي الآن، وأتوجه إلى سيارتي، وحشتيني وأحبك".

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وكان رد تلك المعجبة هو مبادلته بكلمات الإعجاب فيما بينهما، لتقوم بعدها بنشرها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".