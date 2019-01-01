عصام الحضري يعلن تجدد إصابته

حارس مرمى منتخب مصر السابق تتجدد إصابته

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، وفريق النجوم الحالي، عن تجدد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وشهدت الفترة الماضية، غياب الحضري عن مباريات النجوم الأخيرة، أمام وادي دجلة وحرس الحدود، بالجولتين 24 و 25 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الحضري أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تجدد الإصابة، وذلك عبد تغريدة جاء نصها: "تجدد الإصابة الحمد لله على كل حال".

تجدد إصابة عصام الحضري بشد في العضلة الضامة ليغيب المباريات القادمة لفريقه النجوم 🚑 pic.twitter.com/57p2pNZRFy — جول مصر (@goaleg) March 14, 2019

عصام الحضري يعاني من إصابة بشد في العضلة الأمامية، تسببت في غيابه عن مواجهة وادي دجلة.

حارس منتخب مصر السابق سيغيب عن مواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري.

ويحتل النجوم المركز الثامن عشر "الأخير"، بترتيب فرق الدوري الممتاز، برصيد 22 نقطة.