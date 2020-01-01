عصام الحضري : تمنيت اللعب في الهلال وهذا الحارس السعودي الأفضل

وصف الحضري تجربة التعاون بأنها لا تُنسى، مشيرًا إلى إنه لم يشعر بالغربة مع الفريق

كشف حارس المرمى الدولي المصري عصام الحضري عن العديد من الكواليس الخاصة به، وبمشواره في كرة القدم السعودية وبالتحديد مع نادي التعاون وذلك في حوار مع صحيفة "الرياضية".

ووصف الحضري تجربة التعاون بأنها لا تُنسى، مشيرًا إلى إنه لم يشعر بالغربة مع الفريق وتلقى معاملة رائعة من رئيس النادي حينها محمد القاسم.

وبالتحول للحديث عن منافسات الدوري السعودي قال : أعتز جدًا بالدوري السعودي، وهو تطور بشكل واضح وكبير، ولمست ذلك بشكل واضح فهو من أكثر الدوريات التي طبقت الاحتراف.

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وعن المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين أشار الحضري إلى وجود أكثر من فريق قارد على المنافسة ومنها الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب، وهو ما يجعل البطولة أكثر قوة.

وحول الفريق الأقرب إلى الحضري قال : احترم الهلال بشكل كبير، ولدى صداقات كبيرة هناك مع لاعبين سواء من الجيل الحالي أو السابق، مثل محمد الشلهوب وعبدالله المعيوف، وسامي الجابر وياسر القحطاني ومحمد الدعيع، وقدمت لهم التهنئة على اللقب الآسيوي.

وردًا على سبب عدم التواجد مع فريق كبير بالدوري السعودي قال الحضري : بالعكس تمامًا فالتعاون من الأندية الكبيرة.

وكشف الحضري عن مفاجأة وقال : تمنيت الاحتراف في الهلال، وليس هناك لاعب لا يحب الاحتراف فيه، والهلال والأهلي المصري أشبههم ببرشلونة وريال مدريد بالعمل المتواصل وتحقيق البطولات.

وبسؤال الحضري عن حراس المرمى الأفضل في السعودي قال : بالتأكيد يبقى محمد الدعيع الحارس الأكثر تميزًا في تاريخ الكرة السعودية، وحاليًا يوجد محمد العويس حارس الأهلي وعبدالله المعيوف المظلوم إعلاميًا.

وبالحديث عن اللاعب الأسطوري للكرة السعودي، وقع اختيار الحضري على سامي الجابر، مشيرًا إلى أن ما حققه مع ناديه والمنتخب يُعد نجاحًا كبيرًا رغم وجود أسماء مميزة مثل النجم الكبير ماجد عبدالله وسعيد العويران ومحمد الدعيع.

وحول أبرز لاعبي الكرة السعودي الذي يمتلك معهم صداقة قوية قال الحضري : النجم سعيد العويران، فنحن على تواصل دائم، هذه عادة بيننا، ولم تتغير بعد توقفه عن مزاولة كرة القدم.

وفي نهاية تصريحاته تحدث الحارس التاريخي للكرة المصرية عن علاقته مع قائد الأهلي حسين عبدالغني وقال : تربطني بحسين علاقة مميزة، وهو من اللاعبين النادرين، وتمنيت مشاركته في مونديال روسيا الأخير مع المنتخب السعودي، لآنه يشبهني كثيرًا.