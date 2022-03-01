عشق بيل للجولف لا ينتهي .. الويلزي يؤمن مستقبله بعيدًا عن ريال مدريد

يبدو أن الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد استقر على الوظيفة التي سيشغلها بعد اعتزاله لعب كرة القدم.

بيل لديه شغف كبير برياضة الجولف، الأمر الذي استغله عشاق ريال مدريد للسخرية منه في كثير من الأحيان بعدما أجبرت إصابات متتالية نجم ريال مدريد على الغياب عن الكثير من مباريات كرة القدم لكنها نادرًا ما كانت تمثل مشكلة عندما يتعلق بالمشاركة في بطولات للجولف.

ويتخلص هذا المشروع في مطعم وبار يحمل اسم "Par 59 bar"، وهو يعتمد في تصميمه على رياضة الجولف التي يعشقها بيل.

وأعلن المهاجم الويلزي أن الافتتاح سيكون يوم الجمعة، الثامن عشر من مارس الجاري.

ودخل نجم كرة القدم أيضًا في شراكة مع العلامة التجارية للأغذية الويلزية "TheDepot" من أجل المطعم.

وقال بيل بخصوص ذلك: "يسعدني أن نعلن أخيرًا عن موعد افتتاح Par 59، حيث يمكننا لعب القليل من الجولف، بعد أن تمكنّا من تحويل موقع فارغ ومهمل منذ عام 2016 في وسط المدينة الى موقع جذاب".

واختتم مهاجم ريال مدريد: "نأمل في فتح المزيد من الفروع لمشروعه في مدن مثل بريستول وإكستر وباث ونيوكاسل وساوثامبتون ومانشستر وليفربول أو إدنبرة وفي دبي قريبًا".

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