عشر مباريات أمام خصوم مختلفين .. نظام جديد لدور المجموعات بدوري الأبطال

هل يتم الموافقة على هذا المقترح الجديد؟

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإجراء تعديلات جديدة على دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في المستقبل.

البطولة الأوروبية العملاقة تواجه مخاطر متزايدة، بسبب طرح فكرة دوري السوبر، والتي تقترح المزيد من المواجهات بين كبار القارة.

وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي الذي يرفض هذا المقترح، لمحاولة تطوير دوري الأبطال، ليظهر بصورة مختلفة أكثر جاذبية السنوات القادمة.

المزيد من الفرق

صحيفة "تايمز" البريطانية، أكدت أن أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد، يريد توحيد جميع الأندية حول فكرة الإبقاء على دوري الأبطال.

وسيأتي ذلك عن طريق تطوير مرحلة المجموعات، ليلعب كل فريق أمام عشرة خصوم مختلفين، حيث يخوض 5 مباريات على أرضه و5 خارج ملعبه.

وينص المقترح الجديد على تواجد 32 أو 36 فريقًا في قسم واحد، لكنهم لن يلعبوا جميعًا ضد بعضهم البعض، حيث ستكون هناك قرعة عشوائية يلعب فيها كل فريق 10 مباريات ضد خصوم مختلفين.

وتتنافس الفرق بعد ذلك على النقاط في جدول دوري واحد، وستنتقل الأندية الستة عشر الأولى إلى مراحل خروج المغلوب.

إقرأ أيضًا .. ما هي فرص تأهل ريال مدريد لدور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020-21؟

وسيتم تحديد مواجهات دور الستة عشر بعد ذلك من خلال ترتيب الدوري النهائي، حيث يلعب المتصدر أمام صاحب المركز السادس عشر والثاني سيلعب ضد الفريق صاحب المرتبة الخامسة عشر وهكذا.

وأما بالنسبة للفرق التي أنهت في المراكز من 17 إلى 24 ستتجه إلى بطولة الدوري الأوروبي.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في تقديم النظام "السويسري" الجديد اعتبارًا من عام 2024 عندما تنتهي اتفاقية دوري الأبطال الحالية.