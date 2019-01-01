عز الدين دوخة يوجه الاعتذار لجماهير النصر والرائد

عز الدين دوخة يوضح سبب أزمته مع حمدالله وأمرابط

تحدث عز الدين دوخة حارس مرمى الرائد السعودي، عن ما بدر منه في لقاء فريقه أمام النصر بالجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح دوخة أن ليس هناك أي مشكلات مع نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله لاعبا النصر ومنتخب المغرب نهائيًا.

وقال دوخة في تصريحات تليفزيونية: "انتهينا من مواجهة ضمك الصعبة على ملعبنا، وكان لدينا تركيز عال بعد الهزيمة أمام النصر الجولة الماضية".

وأضاف: "نجحنا في الحصول على نقاط المباراة أمام ضمك، ونستحقها بالفعل لما قدمناه أمام المنافس، وليس لدي أزمات مع أحد".

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وتابع دوخة: "عصبيتي تجاه الحكم بسبب أنه لم يمنح أمرابط البطاقة الحمراء، ولكن ليس بينه وبيني أي شيء شخصي معه وأيضًا حمدالله وأعتذر لجماهير الفريقين عما بدر مني".

ويسعى الرائد لتحسين نتائجه خلال المرحلة المقبلة لتحسين مركزه في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.