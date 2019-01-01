عزمي مجاهد: نحن الآن متصدرين وهدفنا الفوز على نصر حسين داي

مدرب الزمالك يتحدث عن مواجهة نصر حسين داي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب فريق نادي الزمالك، على أن وضع فريقه كان صعب مع بداية منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، ولكن الوضع تغير الآن.

الزمالك يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، ويأتي بعده بترو أتليتكو الأنجولي ثانيًا بـ7 نقاط، متساويًا مع نصر حسين داي صاحب المركز الثالث، ثم جور ماهيا أخيرًا بـ6 نقاط.

أمير عزمي قال عقب المباراة خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "مع توالي المباريات كان هناك إجهاد لدى اللاعبين، وكان الوضع صعب ولكن الآن نحن متصدرين المجموعة".

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مدرب الزمالك تابع: "لابد من خوض مباراة نصر حسين داي الجزائري من أجل تحقيق الفوز فقط، وذلك للتأهل".

واختتم مجاهد تصريحاته قائلًا: "الزمالك نادي كبير ونلعب لتحقيق الفوز فقط، ونبدأ في التفكير في لقاء نصر حسين داي من الآن".

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الزمالك حقق الفوز على جور ماهيا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية.