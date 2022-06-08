عرض مغرٍ ومكالمات من تين هاج .. يونايتد يضغط لإتمام صفقة دي يونج

مانشستر يونايتد تقدم بالعرض الرسمي الأول للتعاقد مع فرينكي دي يونج من برشلونة، وسط ضغط من إريك تين هاج عليه لإتمام الصفقة.

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضغطه من أجل الحصول على خدمات الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني.

ويبدو أن مستقبل دي يونج أصبح بعيدًا عن برشلونة، رغم أنه في كل مرة تسنح له الفرصة يعبر عن رغبته في الاستمرار مع الفريق الكتالوني، حتى أنه شارك في جميع حملات النادي للترويج لقمصان الموسم الجديد.

وفي الواقع، فإن حاجة برشلونة الماسة إلى السيولة المالية وخفض فاتورة الأجور من أجل جلب لاعبين جدد، قد تجبر "البلوجرانا" على بيع أحد أهم لاعبيه في الوقت الحالي.

ما الجديد في قضية دي يونج؟

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد لنادي مانشستر يونايتد، والذي أطلق مسيرة دي يونج مع أياكس، يواصل الضغط من أجل الحصول على خدمات مواطنه.

وكشفت الصحيفة أن تين هاج تواصل شخصيًا مع دي يونج لإقناعه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، وأكد له أنه سيكون النجم الأول وقائد المشروع الجديد في "أولد ترافورد"، وأن أسلوب اللعب بالكامل سيرتكز عليه.

ما هو عرض مانشستر يونايتد؟

الصحيفة الإسبانية كشفت أن مانشستر يونايتد بدأ الخطوة الأولى من أجل ضمان التعاقد مع دي يونج، عبر تقديم عرض رسمي إلى برشلونة.

وتصل قيمة العرض إلى 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو في صورة متغيرات حسب الأداء.

ويعد هذا المبلغ قريبًا من طلب برشلونة، الذي كان يريد الحصول على 85 مليون يورو، ويبدو أن "البلوجرانا" يدرس عرض مانشستر يونايتد بجدية في الوقت الحالي.

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