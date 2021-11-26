عرض ضخم من نيوكاسل يجعل ديمبيلي قريبًا من مغادرة برشلونة

جهود مستمرة من نادي برشلونة الإسباني ومدربه تشافي هيرنانديز، من أجل إقناع الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بالبقاء مع الفريق.

عقد ديمبيلي ينتهي مع برشلونة في يونيو القادم، والمحادثات مستمرة بين جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق لمنع اللاعب من الرحيل بالمجان.

بايرن ميونخ يترقب الموقف من بعيد للحصول على خدمات ديمبيلي، ونفس الأمر بالنسبة لنيوكاسل يونايتد.

ما هو موقف ديمبيلي من التجديد؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن مستقبل ديمبيلي بدأ يسير كل يوم بعيدًا عن برشلونة، رغم كل المحاولات الجارية لإقناعه بالبقاء.

وأوضحت أن اللاعب ليس مقتنعًا بالعرض المالي الذي قدمه برشلونة له، وبدأ ينظر بجدية إلى الخيارات الأخرى المتاحة أمامه.

أحد أهم هذه الخيارات هو نادي نيوكاسل الذي عرض راتب سنوي قيمته 15 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة انتقال بنفس القيمة مع عمولة وكيل ديمبيلي.

ماذا يفعل برشلونة للحفاظ على اللاعب الفرنسي؟

الصحيفة أكدت أن تشافي يتحدث مع ديمبيلي بصفة مستمرة سواء في مداخلاته العامة أو في الحياة اليومية، وهناك محادثات كذلك مع موسى سيسوكو وكيل أعماله.

برشلونة حاول الاقتراب من طلبات الفرنسي بأقصى صورة ممكنة مما يتناسب مع الإمكانيات الحالية، لكن اللاعب ووكيل أعماله يعتبرون هذا العرض غير كافٍ لمطالباتهم.

اللاعب يخبر ناديه بصفة مستمرة أن أولويته هي البقاء، ولكن في الوقت الحالي يبدو أن نيوكاسل هو الوجهة الأقرب للاعب الموسم القادم.

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