عرض ضخم .. السعودية تغري مصر واليونان لمشاركتها في مونديال 2030

السعودية مستعدة لتقديم المزيد للبلدين من أجل الموافقة على التعاون معها لتنظيم كأس العالم ضمن رؤية 2030

لا مجال للتفريط في استضافة السعودية لكأس العالم 2030، إذ يكثف مسؤولوها حاليًا جهودهم لإقناع دولتي مصر واليونان، لتقديم ملف مشترك، لكن بطريقة خاصة ستكلف المملكة الكثير، بينما ستعود بالنفع على الثنائي الأخير.

العام الماضي شهد أول استضافة لكأس العالم في بلد عربي، إذ أبهرت قطر الجميع بتنظيمها الرائع، مما حفز عدة دول للسير على خطاها والسعي وراء نيل هذا الشرف.

ومنذ ذلك الحين، وعديد التقارير الصحفية تؤكد عزم السعودية تقديم ملف مشترك مع مصر واليونان، خاصةً وأن الأولى تهدف لجذب أنظار العالم تجاهها باستضافة عديد الأحداث الرياضية في السنوات الأخيرة، كالسوبر الإيطالي والسوبر الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "POLITICO" الأمريكية فإن السعودية عرضت على مصر واليونان تحمل تكلفة الملاعب الجديدة، التي سيتم إنشائها لاستضافة المونديال.

وأوضحت الصحيفة أنه بخلاف الملاعب الجديدة هذه، عرضت السعودية على البلدين أنها ستتحمل مهمة استضافة ثلاثة أرباع المباريات، مما سيزيل الضغط من عليهما، إذ سينقسم الربع المتبقي على مصر واليونان.

يذكر أن التقارير تحدثت خلال الأيام الماضية أيضًا عن عزم السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم للأندية 2023.