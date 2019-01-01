عرض سعودي للتعاقد مع المغربي محمود بنحليب

يفكر النادي في شراء عقده بصفة كلية في حال وافق نادي الرجاء على ذلك

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف أحدى الصحف المغربية بحسب مصادرها عن امتلاك اللاعب محمود بنحليب مهاجم نادي الرجاء البيضاوي المغربي عرضاً من أحد أندية الدوري السعودي.

صحيفة "البطولة" أشارت بحسب مصادرها إلى أن إدارة أحدى أندية الدوري السعودي "دون تسمية النادي" معجبة بمهارات اللاعب بنحليب، ويفكر النادي في شراء عقده بصفة كلية في حال وافق نادي الرجاء على ذلك.

وأكدت الصحيفة أنه في حال تشبث النادي بلاعبه، فالفريق السعودي سيستعيره إلى نهاية الموسم الجاري. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي السعودي الذي لم تكشف عنه، كلفت وكيل لاعبين عربي من أجل اتمام المفاوضات.

🗒️الدوري السعودي سيعود من جديد😍، مواجهات الجولة السادسة عشر ستشهد مباريات مٌمتعة.🔥 pic.twitter.com/AvgsteX6tR — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 9, 2019

الجدير بالذكر أن بنحليب قد توج هدافا لكاس الكونفدرالية الإفريقية ب 12 هدفا، وفاز مع فريق الرجاء الرياضي بذات الكأس الأفريقية، كما دخل التاريخ كأول لاعب مغربي يسجل 12 هدف في المسابقات القارية في موسم واحد.