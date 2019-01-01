عرض ريال مدريد الرسمي لبالاسيوس يصل في الأيام المقبلة
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أفصح ريناتو كورسي، وكيل لاعب ريفر بليت إيزيكل بالاسيوس، عن تفاصيل جديدة فيما يخص المفاوضات بيه وبين ريال مدريد.
وارتبط اسم اللاعب بالانتقال لبطل أوروبا بعد تألقه الكبير مع بطل كوبا ليبيرتادوريس، وقالت تقارير منذ نوفمبر الماضي أن الصفقة شبه منتهية.
وقال الوكيل مع راديو "أورال ديبورتيفا" المحلي: "مسؤولو ريفر وريال مدريد اجتمعوا في أبو ظبي وفي الأيام المقبلة سيكون هناك عرضاً رسمياً الأثنين أو الثلاثاء".
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وختم قائلاً: "العملية في مراحل متقدمة، العائلة وإيزكل نفسه يريدون الانتقال في يونيو وريال مدريد لا يمانع بقائه في ريفر حتى ذلك الحين".
وكان بالاسيوس من الفريق الذي تألق وحسم لقب كوبا ليبيرتادوريس مع ريفر بليت على حساب مواطنه بوكا جونيورز في مدريد الشهر الماضي.