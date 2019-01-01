عرض ريال مدريد الرسمي لبالاسيوس يصل في الأيام المقبلة

اللاعب ارتبط بالملكي منذ نوفمبر الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصح ريناتو كورسي، وكيل لاعب ريفر بليت إيزيكل بالاسيوس، عن تفاصيل جديدة فيما يخص المفاوضات بيه وبين ريال مدريد.

وارتبط اسم اللاعب بالانتقال لبطل أوروبا بعد تألقه الكبير مع بطل كوبا ليبيرتادوريس، وقالت تقارير منذ نوفمبر الماضي أن الصفقة شبه منتهية.

وقال الوكيل مع راديو "أورال ديبورتيفا" المحلي: "مسؤولو ريفر وريال مدريد اجتمعوا في أبو ظبي وفي الأيام المقبلة سيكون هناك عرضاً رسمياً الأثنين أو الثلاثاء". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وختم قائلاً: "العملية في مراحل متقدمة، العائلة وإيزكل نفسه يريدون الانتقال في يونيو وريال مدريد لا يمانع بقائه في ريفر حتى ذلك الحين".

وكان بالاسيوس من الفريق الذي تألق وحسم لقب كوبا ليبيرتادوريس مع ريفر بليت على حساب مواطنه بوكا جونيورز في مدريد الشهر الماضي.