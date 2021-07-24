عرض جديد يقرب جوفينكو من الرحيل عن نادي الهلال

جوفينكو في طريقه للرحيل عن الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال تلقى عروضًا خارجية، من أجل الحصول على خدمات الإيطالي سيباستيان جوفينكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد جوفينكو في يناير المقبل، حيث هناك رغبة من جانب اللاعب بالرحيل خلال الفترة الحالية قبل نهاية عقده، وهي نفس رغبة مسؤولي الزعيم.

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وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق باوك اليوناني، طلب ضم اللاعب لصفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن العلاقة القوية التي تجمع بين جوفينكو والمدرب الروماني لوشيسكو، دفعت الأخير بالمطالبة بالتعاقد معه من صفوف نادي الهلال.

وفي نفس السياق، تم اقتراح اسم جوفينكو على إدارة نادي سبيزيا الإيطالي، وهناك رغبة من جانب مسؤوليه للتعاقد معه، وهذا يتلاقى مع رغبة اللاعب في العودة لإيطاليا وإكمال مسيرته هناك بسبب ظروفه العائلية.

تأتي رغبة نادي الهلال في التخلص من خدمات جوفينكو، في ظل وجود مفاوضات مع لاعب أجنبي في نفس مركزه، حيث تطورت تلك المفاوضات، واقتربت من نجاحها خلال الأيام القادمة.