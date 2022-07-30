عرض إيطالي لضم رونالدو واللاعب يؤجل الرد!

المهاجم البرتغالي لن يشارك ضد أتلتيكو مدريد

بدأ نادي نابولي الإيطالي في محادثاته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رونالدو أعلنها بشكل صريح لإدارة مانشستر، بأنه يرغب في مغادرة النادي الإنجليزي هذا الصيف، بسبب غياب الفريق عن بطولة دوري أبطال أوروبا وهي المسابقة المفضلة لصاحب الـ37 سنة.

ووصل الأمر إلى غياب المهاجم المخضرم عن الجولة الخارجية ليونايتد في تايلاند وأستراليا للاستعداد للموسم الجديد، قبل عودته للانتظام في التدريبات خلال الأسبوع الماضي، ولكن العودة لا تعني حسم قراره بالاستمرار في أولد ترافورد.

وقالت مصادر لشبكة "beIN SPORTS" إن نابولي يحاول التعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي ودخل في محادثات معه ومع وكيله جورج مينديش حول صفقة محتملة.

وأوضحت أن رونالدو لم يوافق حتى الآن على العرض الإيطالي، حيث يفضل الانتظار قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص خطوته القادمة للموسم الجديد.

ومن غير المتوقع أن يظهر البرتغالي في مواجهة أتلتيكو مدريد الودية، اليوم، السبت، بتشكيل المدرب الجديد إريك تن هاج، بينما قد يلعب غدًا في المباراة الودية الأخرى ضد رايو فاليكانو.

ويستمر بذلك الغموض حول مصير رونالدو، بعدما رفض كل من بايرن ميونخ، تشيلسي وأتلتيكو مدريد فكرة ضمه، لتنحصر خياراته بين البقاء مع مانشستر أو الرحيل لفرق أخرى مثل نابولي أو روما أو العودة لبيته القديم سبورتينج لشبونة.

ونجح رونالدو في تسجيل 24 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 38 مباراة مع يونايتد الموسم الماضي، لكن الفريق لم يحصل على أي بطولة واحتل المركز السادس بالدوري الإنجليزي ليغيب عن دوري الأبطال.