عرض إماراتي وعائق وحيد .. هل يُضحي النصر ماليًا للتخلص من مارتينيز؟

الموهوب الأرجنتيني مطلوب بقوة في الإمارات لكن شيء واحد يُعيق انتقاله

يعيش جونزالو مارتينيز نجم النصر حالة ضبابية بخصوص مستقبله مع الفريق، إذ تؤكد التقارير الصحفية عدم رغبة المدرب الجديد رودي جارسيا في استمراره فيما لم تستطع الإدارة تسويقه بالبيع أو الإعارة حتى الآن.

النصر تعاقد مع المدرب الفرنسي وكذلك حارس المرمى دافيد أوسبينا والظهير الأيسر جيسلان كونان، وترغب الإدارة في ضم مهاجم جديد وتُفاوض عددًا من الأسماء على رأسها إيدينسون كافاني، لكن يجب التخلص أولًا من أحد الأجانب لإتمام الصفقة.

عرض إماراتي جدي وعائق وحيد يمنع انتقال مارتينيز

قناة "تي واي سبورتس" الأرجنتينية أكدت اهتمام نادي الوصل الإماراتي جديًا بالحصول على خدمات مارتينيز الموسم القادم، وذلك بطلب مباشر من المدرب الجديد خوان بيتزي.

القناة أوضحت أن المدرب المخضرم يُريد الاستفادة من قدرات بيتي الفنية الكبيرة وقدرته اللعب في مختلف مراكز الهجوم خلف المهاجم المتقدم وكذلك خبرته الواسعة التي اكتسبها من اللعب مع ريفر بليت في بلاده.

وأفادت أن العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة هو الراتب المرتفع الذي يتقاضاه صاحب الـ28 عامًا في الرياض، حيث يحصل تقريبًا على 3.5 مليون دولار سنويًا حسبما كانت صحيفة عكاظ السعودية قد كشفت في وقت سابق.

هل يُضحي النصر ماليًا للتخلص من مارتينيز؟

موقع كووورة السعودي أكد أمس أن الإدارة النصراوية لديها رغبة كاملة في التخلص من مارتينيز، لكن عدم وجود عروض مرضية من الناحية المالية يُعرقل ذلك ويمنعه حتى الآن.

وأوضح أن اللاعب سيُسافر مع الفريق في معسكره الخارجي الإعدادي في إسبانيا، مشيرًا إلى أن جارسيا لا يُمانع تواجده في قائمة الفريق للموسم القادم خاصة أن التخلص من المدافع راميرو فونيس موري سيسمح للنادي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

النصر مطالب بتضحية مالية كبيرة للتخلص من صانع ألعابه، إذ قد يُمثل عرض الوصل حل مُرضي لجميع الأطراف حال تمت الصفقة بالإعارة مع تحمل النادي السعودي جزء من راتب اللاعب الكبير، مثلما يحدث في أوروبا.

انتقال مارتينيز بالإعارة للوصل سيمنحه الفرصة للعودة إلى أرض الملعب واللعب أساسيًا بعد الإصابة التي أبعدته طويلًا عن اللعب، كما سيسمح للجهاز الفني بقيادة جارسيا بمتابعته عن قرب وإمكانية الاستعانة به مستقبلًا مما سيحمي النصر من خسارة مالية كبيرة حال فسخ عقده من طرف واحد أو التخلي عنه مجانًا، وأخيرًا سيسمح رحيله للنادي بضم أجنبي جديد في الدفاع أو الوسط.

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