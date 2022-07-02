عربي جديد في الطريق لبطل الدوري الإيطالي .. ميلان واثق في ضم زياش

بطل الدوري الإيطالي قريب من الاتفاق مع تشيلسي.

كشفت تقارير صحفية عن ثقة ميلان الكبيرة في حسم صفقة النجم المغربي حكيم زياش من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن النادي الإيطالي استقر على أن يكون زياش من ضمن الإضافات لفريقه هذا الصيف.

النجم المغربي يلعب لصالح تشيلسي منذ شتاء 2020 عندما انتقل إلى لندن قادمًا من أياكس الهولندي مقابل ما يقارب 40 مليون يورو.

وشارك زياش في 83 مباراة مع تشيلسي منذ أن انضم للفريق وسجل 14 هدًا ولا ينهي تعاقده مع الفريق قبل صيف 2025.

وكان ميلان قد حسم بالفعل صفقة ضم اللاعب أليساندرو فلورينزي من صفوف روما بشكل نهائي يوم الجمعة وحتى صيف 2025 أيضًا.

وحصد اللاعب المغربي لقب دوري أبطال أوروبا رفقة تشيلسي بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ولعب في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وفي نهائي كأس الرابطة مرة.

جدير بالذكر أن زياش كان قد شارك في 44 مباراة رفقة تشيلسي في الموسم المنصرم وسجل ثمانية أهداف وصنع عشرة في كل البطولات.