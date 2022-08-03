عراب برناردو يسهل رحيله إلى باريس سان جيرمان.. وشرطان لحسم الصفقة في برشلونة

هل يرحل البرتغالي عن سيتي؟

دخل باريس سان جيرمان سباق ضم البرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي، في ظل استهداف برشلونة للاعب الوسط الموهوب كخيار أول في الميركاتو.

الفريق الباريسي يستهدف في الوقت الراهن اقتحام صفقة لاعب الوسط البالغ من العمر 27 عامًا والذي يتبقى عام في عقده مع السيتي، وفقًا لموقع "le 10 sport" الفرنسي.

عراب برناردو يسهل الصفقة

ما يدعم موقف باريس سان جيرمان في هذه الصفقة المحتملة هو وجود البرتغالي لويس كامبوس في الإدارة الرياضية للنادي في الوقت الراهن، وهو الذي بخلاف كونه مواطن برناردو، إلا أنه أيضًا لعب دورًا هامًا في مسيرته حين كان يتولى الإدارة الرياضية لموناكو، أين توهج برناردو وانتقل إلى مانشستر سيتي.

لقد آمن به كامبوس وضمه من بنفيكا في 2014 إلى موناكو قبل أن يرحل إلى السيتي في 2017.

شرطان للرحيل إلى برشلونة

ينافس باريس سان جيرمان نظيره برشلونة في هذه الصفقة، الأخير اتفق على كل شيء مع برناردو وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

لكن تتبقى موافقة ناديه مانشستر سيتي أولًا، وموقف الهولندي فرينكي دي يونج الذي يطمح برشلونة لتسهيل رحيله إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي للتخفف من عبء الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الفريق خصوصًا فيما يتعلق بالرواتب وقيد صفقاته الجديدة.