عدو سابق لكنه شجاع.. رونالدو يُلمح إلى مدربه المفضل لخلافة رانجنيك

لم يتردد نجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، في مدح مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، الذي اعتبره من أفضل المدربين في العالم.

هذه التصريحات التي خرج بها رونالدو أثارت جدلًا بعض الشيء، فالبعض اعتبرها بمثابة رسالة غير مباشرة إدارة مانشستر يونايتد حول من ينبغي أن يخلف رالف رانجنيك في أولد ترافورد.

العلاقة بين رونالدو وسيميوني ممتدة منذ أيام البرتغالي في إسبانيا مع ريال مدريد، ورغم التنافسية بحجم الديربي وخلافه، لكن الدون يكن احترامًا كبيرًا للمدرب الأرجنتيني.

رونالدو في فيلم وثائقي من إنتاج أمازون يحكي عن دييجو سيميوني قال "لديه الكثير من الشجاعة، أحب مثل هؤلاء الناس حقًا".

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فكرة وصول سيميوني إلى مانشستر يونايتد تبدو بعيدة المنال بالنظر إلى أن عقد المدرب مع أتلتيكو مدريد لا يزال ساريًا حتى 2024.

ربما سقوط سيميوني هذا الموسم قد يبكر من رحيله عن واندا ميتروبوليتانو، وإن كانت الفكرة مستبعدة في ظل العلاقة الوطيدة التي تربطه بالإدارة وكذلك الجماهير.

ووجبت الإشارة هُنا إلى أن الصحف البرتغالية قالت أن رونالدو يريد أن يكون مدرب سبورتينج لشبونة الحالي، روبن أموريم، هو خليفة رانجنيك.

في الوقت نفسه، يظل اسم ماوريسو بوتشيتينو هو الأوفر حظًا للجلوس على مقعد السير أليكس فيرجسون، وكذلك مدرب أياكس الحالي إيريك تين هاج.

المواجهة الأخيرة بين رونالدو وسيميوني كانت لا تنسى، عندما أحرز البرتغالي هاتريك قاد به يوفنتوس لعبور أتلتيكو في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19.