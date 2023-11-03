"عدم الشفافية".. غرامة رسمية جديدة على برشلونة من الاتحاد الأوروبي!

النادي الكتالوني أمام مشكلة جديدة..

غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نادي برشلونة بنصف مليون يورو، بسبب عدم التزامه بالشفافية الكاملة في إعلان أرباحه المادية حول السنة المالية 2022.

هذا التحقيق لا يستند فقط إلى القيم المادية المتعلقة بسوق الانتقالات وصفقات اللاعبين، بل أيضًا تندرج تحته الموارد المادية الكاملة الواردة إلى النادي.

الأمر لا علاقة له من قريب أو بعيد بقضية نيجريرا، التي لا تزال خاضعة للتحقيق بين أروقة المحاكم سواء في إسبانيا أو لوائح الاتحاد الأوروبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة يواجه العديد من الملفات الشائكة في الوقت الراهن، بدءًا من التداعيات المادية والديون، مرورًا بتسجيل اللاعبين وعقد الصفقات، وانتهاء بقضية نيجريرا وغرامة "يويفا".

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يأتي هذا في وقت لا يبلي فيه فريق تشافي أفضل بلاء له على مستوى كرة القدم، إذ يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني، وخسر لتوه الكلاسيكو أمام خصمه الأزلي ريال مدريد.