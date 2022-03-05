"عدم التجديد لصلاح سيكون العار الأكبر، ليفربول لن يعوضه"

أكد بادي كيني الحارس السابق لليدز وشيفيلد يونايتد أن عدم تجديد عقد محمد صلاح في صفوف ليفربول سيكون وصمة عار تاريخية للإدارة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "فوتبول إنسايدر"، وأكد خلالها أن تعويض محمد صلاح صعب للغاية ولن يستطيع ليفربول تحقيقه.

وقال كيني: "عندما تنظر لعملية شراء لويس دياز ستفكر على الفور أن تلك الصفقة جاءت تحسبًا لرحيل محمد صلاح أو ساديو ماني، هي عملية ذكية في التخطيط للمستقبل بوجود لاعب شاب بإمكانيات كبيرة سيكون له الكثير من التأثير مستقبلًا".

وأضاف: "لكن هل سيسجل دياز 40 هدفًا في الموسم مثل صلاح؟ على الأرجح لا، ليفربول لا يمكنهم أن يخسروا لاعب يسجل هذا الكم من الأهداف، أمثاله لا يتواجدون كثيرًا".

وأكمل: "هو اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي، والفشل في الاتفاق على عقد جديد معه سيكون العار الأكبر على الإطلاق بالنسبة له".

وأردف: "لا يوجد أي احتمال أن يورجن كلوب لا يريده في ليفربول خلال المواسم الثلاثة أو الأربعة المقبلة، هو يعلم أن صلاح لا يمكن استبداله، هو الأفضل، عليهم التنازل والاتفاق على العقد الجديد".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا بعد مرور 27 جولة من البطولة.