كم عدد أهداف جوميس مع الهلال؟

بافيتيمبي غوميز أو قوميز أو جوميس، ربما يوجد اختلاف في الكتابة الصحيحة لاسمه، لكن لا يوجد اختلاف في أنه أحد أهم الهدافين في تاريخ نادي الهلال

بعد وصول الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا 2017 وخسارته على يد نادي أوراوا الياباني، بدأت مشكلة كبيرة تدق أبواب الفريق، تمثلت في العجاف التهديفي الذي عانى منه هجوم الفريق في ذلك الوقت بقيادة السوري عمر خربين.

رغم ذلك، فاز نادي الهلال بالدوري السعودي للمحترفين آنذاك، لكن تحركت الإدارة سريعًا وبحثت عن حل للمشكلة الهجومية، فوجدت ضالتها في بافيتيمبي جوميس نجم نادي جلطة سراي في ذلك التوقيت.

انضم جوميس للزعيم في 24 أغسطس 2018، وبدأ معه الموسم الجديد، وسرعان ما انخرط في منظومة الموج الأزرق ووضع نفسه بقوة في قائمة هدافين الدوري السعودي، لكن نجم النصر عبد الرزاق حمد الله فاز بلقب الهداف آنذاك.

كم عدد أهداف عبد الرزاق حمد الله مع النصر؟

لا يتوقف الفرنسي عن التسجيل منذ موسمه الأول حتى الآن، فكم عدد أهداف جوميس مع الهلال في جميع البطولات؟

كم عدد أهداف جوميس مع الهلال في الدوري السعودي؟

في موسمه الأول، سجل بافيتيمبي جوميس 21 هدفًا مع الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن خاض جميع المبارياتمع الفريق في البطولة.

زادت الغلة التهديفية لجوميس في الدوري السعودي في الموسم الثاني، حيث سجل 27 هدفًا في 29 مباراة، وحتى الآن ومع اقتراب الموسم الثالث له مع الفريق من نهايته، مازال الفرنسي هو أحد أهم هدافين الدوري السعودي.

الموسم المباريات الأهداف 2018 - 2019 30 21 2019 - 2020 29 27 2020 - 2021 22 15 المجموع 81 مباراة 63 هدفًا

كم عدد أهداف جوميس مع الهلال في كأس الملك؟

معظم أهداف جوميس مع الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين سجلها في موسمه الأول، فقد أحرز خلاله 7 أهداف في 3 مبارياتٍ فقط.

وفي الموسم الثاني، شارك الفرنسي في 4 مباريات في كأس الملك ولم يسجل إلا هدفًا واحدًا فقط، أما في موسم 2020-21 خرج الهلال من الدور الأول في البطولة، وشارك بافيتيمبي جوميس في هذه المباراة لكنه لم يسجل.

الموسم المباريات الأهداف 2018 - 2019 3 7 2019 - 2020 4 1 2020 - 2021 1 0 المجموع 8 مباريات 8 أهداف

كم عدد أهداف جوميس مع الهلال في دوري أبطال آسيا؟

سجل جوميس مع الهلال في دوري أبطال آسيا خلال موسمه الأول 4 أهدافٍ في 6 مباريات، وفي العام التالي فاز مع الزعيم بالبطولة الآسيوية وتوج كهداف للنسخة برصيد 11 هدفًا.

الموسم المباريات الأهداف 2018 - 2019 6 4 2019 - 2020 12 11 2020 - 2021 0 0 المجموع 18 مباراة 15 هدفًا

كم عدد أهداف جوميس مع الهلال؟

بالإضافة إلى البطولات السابقة، شارك بافيتيمبي جوميس مع نادي الهلال في 3 مباريات في كأس العالم للأندية وسجل هدفين، كما أحرز 5 أهداف في 6 مباريات له في البطولة العربية 2019، وشارك في مباراة واحدة في كأس السوبر السعودي ولم يسجل.

إجمالاً، أحرز جوميس مع الهلال 93 هدفًا في 117 مباراة ، وذلك في جميع البطولات التي خاضها الزعيم منذ وصول الفرنسي.