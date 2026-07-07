عدالة الأقدام خلقتها الدوافع الاستثنائية.. بلجيكا استفادت من لوي القوانين ولحظة إنصات للعقل تنصف حسام حسن!

في عالم كرة القدم، نادرًا ما تتدخل الحسابات السياسية في تفاصيل اللعبة دون أن تترك خلفها أثرًا يغير مجرى التاريخ، وهو ما رصدناه تفصيليًا في التقرير السابق حول ملحمة سياتل الكروية.

لكن ما حدث على أرض الملعب في مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا تجاوز مجرد فوز وخسارة، ليتحول إلى تجسيد حي لعدالة الأقدام التي ترفض المجاملات، ولتمنح الأقدار صك براءة استثنائي للمدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن قبل ساعات من مواجهته التاريخية المرتقبة أمام الأرجنتين.

دوافع الشياطين تكسر لوائح المكاتب المغلقة

بالتأكيد، اللعب في ثمن نهائي كأس العالم يمثل في حد ذاته دافعًا كافيًا لأي منتخب لكتابة التاريخ، لكن ما تعرض له المنتخب البلجيكي قبل المباراة فجر في عروق لاعبيه طاقة غضب كروية تضاعفت بشكل مرعب.

لوي القوانين وتطويع اللوائح من قبل الفيفا لتعليق عقوبة طرد المهاجم الأمريكي فلوريان بالوجون، بضغط سياسي مفضوح، لم يكن مجرد مجاملة للمنتخب المستضيف، بل كان طعنة في كبرياء الرياضة.

هذه الفضيحة خلقت تعاطفًا عالميًا جارفًا مع بلجيكا، والأهم أنها منحت الشياطين الحمر وقودًا إضافيًا ودوافع استثنائية لإثبات أن العدالة تصنعها الأقدام لا الهواتف السياسية.

دخل البلجيكيون اللقاء بشراسة هجومية مطلقة، وبدلاً من أن يستفيد الأمريكان من وجود بالوجون، تحول اللاعب إلى عبء معزول وسط حصار بلجيكي خانق، لينتهي المشهد برباعية بلجيكية قاسية لقنت الفيفا والإدارة الأمريكية درسًا قاسيًا في الأخلاق الرياضية.

انتصار بلجيكا كشف عورات التشكيك

على الجانب الآخر، جاء هذا العرض البلجيكي المبهر لينصف العقل، ويوجه صفعة قوية لكل الأصوات التي هاجمت وشككت في عمل حسام حسن مع المنتخب المصري.

طوال الأيام الماضية، تعالت نغمات التقليل من قيمة الإنجاز المصري، وادعى البعض أن منتخب بلجيكا الحالي مجرد شبح لفريق قديم، مستشهدين بتعادلهم مع إيران وفوزهم العسير على السنغال.

وجاءت رباعية بلجيكا في شباك أمريكا لتكشف زيف هذه الادعاءات، وتؤكد أن المجموعة التي خاضت مصر غمارها لم تكن ضعيفة أبدًا وأن التعادل المصري مع هذا التنين البلجيكي الشرس والذي جاء بعد هدف عكسي للفريق الأوروبي لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتاج عمل تكتيكي جبار وشخصية قوية زرعها العميد في نفوس لاعبيه، ليثبت الواقع أن بلجيكا فريق هائل يملك الكثير ليقدمه في هذا المونديال وسنراه مجددًا أمام إسبانيا بعد أيام.

بيت القصيد

تأتي هذه الإنصافات القدرية لتمنح حسام حسن والجمهور المصري دفعة معنوية هائلة قبل الموقعة الأصعب في مسيرته أمام الأرجنتين.

ومهما كانت نتيجة الموقعة المقبلة أمام رفاق ميسي، فإنها لن تمحو أو تقلل من الإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي سطره حسام حسن.

فالرجل قاد الفراعنة لتجاوز دور المجموعات، وحقق أول انتصار مصري في تاريخ المونديال، ووقع على أول عبور مصري رسمي في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.

لقد دخلت مصر مرحلة كروية جديدة، ووقفت ندًا للكبار، لتبقى الحقيقة الثابتة أن عدالة الأقدام أنصفت بلجيكا في الملعب، وأنصفت حسام حسن في عيون الجماهير.