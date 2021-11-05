شهدت مواجهة غازي عنتاب ضد نظيره قاسم باشا في الجولة الـ 12 من الدوري التركي موقف في غاية الغرابة.

حدث ذلك عندما قرر حكم اللقاء أن يحتسب تسع دقائق كوقت بدل من الضائع في نهاية اللقاء، وهو أمر طبيعي للغاية ومتكرر.

الغرابة بدأت عندما قرر الحكم أن ينهي المباراة في الدقيقة الخامسة، ولم يحاول أي لاعب من الفريقين أن يعترض على قراره.

ربما كان السبب في حالة المسالمة بين نجوم الفريقين والحكم هو تقدم غازي عنتاب بهدفين نظيفين وحصول أحد نجوم قاسم باشا على بطاقة حمراء.

عاد الجميع إلى غرف الملابس بعد أن أطلق الحكم صافرة النهاية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ومر الأمر مرور السلام.

حتى هنا قد يحدث كل ذلك في أي مباراة، لكن القادم هو الأمر الغريب والنادر، حيث انبته الحكم بعد ذلك لحقيقة وجود أربع دقائق متبقية في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

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عاد الحكم لغرف الفريقين وطلب منهما العودة لأرض الملعب ليستكملا الوقت المتبقي من المباراة، بالرغم من إعلانه سابقًا عن فوز غازي عنتاب بهدفين نظيفين.

البعض أكد أن مجموعة من نجوم الفريقين كانا قد بدلا الملابس الخاصة بهم بالفعل، وأن البعض الآخر عاد من حجرات الاستحمام لأرض الملعب.

جدير بالذكر أن غازي عنتاب يحل في المركز الـ 11 بالدوري التركي برصيد 15 نقطة، بينما يحل قاسم باشا في المركز الـ 19 بتسع نقاط.