عثمان ديمبلي ينضم لقائمة برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد بدون تصريح طبي

المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يعلن عن قائمة الفريق لمواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وشهدت القائمة عودة النجم الفرنسي عثمان ديمبلي للقائمة من جديد بعد غياب دام لحوالي شهر بسبب الإصابة.

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وكان ديمبلي قد تغيب عن قائمة برشلونة من بعد مواجهة إياب دور الـ 16 في نفس البطولة أمام ليون بعدما حل بديلًا وسجل الهدف الخامس في المباراة.

ولم يحصل اللاعب على التصريح الطبي رغم دخوله للقائمة المسافرة لمدينة مانشستر لخوض اللقاء على ملعب أولد ترافورد مساء يوم الأربعاء القادم.

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وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، سميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، توبيدو - غير مسجل أوروبيًا، كوتينيو، أرتور، سواريز، ميسي، ديمبلي، سيليسين، مالكوم، لونجليه، موريلو، خوردي ألبا، بواتينج، سيرجي روبيرتو، فيدال، أومتيتي، ألينا، وإيناكي بينا.

جدير بالذكر أن مواجهة الإياب ستقام على ملعب كامب نو يوم الثلاثاء الموافق الـ 16 من شهر إبريل الجاري، بعد مباراة الذهاب بإسبوع واحد فقط.