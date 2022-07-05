خطة محكمة من إدارة الريدز.

وصف الصحفي الإنجليزي إيميت جيتس خطة ليفربول لتجديد عقد المصري محمد صلاح بالعبقرية في ظل حالة الجنون التي تصيب سوق الانتقالات حاليًا.

جاء هذا في مقال نشره عبر موقع "ليفربول.كوم"، وأكد من خلاله أن إدارة ليفربول استطاعت أن تتعامل مع تجديد صلاح بحكمة كبيرة افتقدتها الإدارات السابقة في برشلونة.

وبحسب ما يرى جيتس فإن الإدارة كانت توافق بكل تأكيد على أن صلاح يستحق أن يكون الأكثر دخلًا في الفريق ومن الأعلى في الدوري الإنجليزي.

لكن الإدارة لم تستطع بحسب تعبيره أن تدفع ذلك الراتب لصلاح قبل أن تحسم موقف تجديد عقود بقية اللاعبين، وإلا كان سينتهي بهم الحال مثل برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب: "آخر عقود ميسي وصلت إلى حوالي 100 مليون يورو، وبسبب ذلك رأينا أشخاصًا أقل موهبة في الفريق يطلبون الحصول على أرقام أعلى من تلك التي يستحقونها".

وأضاف: "إدارة ليفربول نجحت في تفادي ذلك السيناريو بعد أن جددت لكافة النجوم الكبار قبل التجديد لصلاح، بذلك تفادت التفاوض معهم من جديد على راتب أعلى".

وكانت كافة التقارير الصحفية الصادرة تؤكد أن ليفربول قد جدد لصلاح براتب قدره حوالي ٤٠٠ ألف يورو في الأسبوع الواحد.