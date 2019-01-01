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كأس الاتحاد الأفريقي

عبر طائرة عسكرية - النجم الساحلي سيتوجه نحو مصر

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هل سيبقى النجم الساحلي حتى مواجهة الزمالك؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يغادر نادي النجم الساحلي التونسي الإمارات صباح غدٍ السبت، متوجهة نحو مصر، بعد التتويج بكأس زايد للأندية العربية الأبطال.

النجم الساحلي توج بكأس زايد، بعد الفوز على الهلال السعودي بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وأشارت تقارير إلى أن النجم سيتوجه نحو مصر لمواجهة الهلال السوداني بكأس الكونفدرالية، عبر طائرة عسكرية.

وكان النجم قد حقق الفوز على الهلال السوداني في مباراة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية في تونس، بثلاثة أهداف لهدف.

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وفي حالة تأهل النجم الساحلي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، سيبقى في مصر، لمواجهة الزمالك المصري.

مواجهة الهلال السوداني، ستشهد عودة الثنائي عمار الجمال الذي غاب عن نهائي كأس زايد للإصابة، وأيضًا الشاب وجدي كشريدة.

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