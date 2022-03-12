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كيليان مبابي

عبر تويتر.. مبابي يدعو للصلاة من أجل بيليه

أحمد مجدي
4:40 م غرينتش+2 3‏/12‏/2022
Kylian Mbappe France Denmark World Cup 2022
الحالة الصحية للملك تشغل عالم كرة القدم

دائمًا ما يتم تشبيه النجم الفرنسي كيليان مبابي بالأسطورة البرازيلي بيليه، والآن يدرك جيدًا نجم الديوك أن قدوته ليس بخير.

بيليه تعرض لتردٍ في حالته الصحية وهو المصاب بسرطان الأمعاء الذي استشرى في جسده منذ مطلع العام 2022.

مبابي دعا عبر تويتر جميع متابعيه للصلاة من أجل بيليه، مغردًا: "صلوا من أجل الملك.. بيليه".

يذكر أنه بخلاف الشبه الشكلي بين مبابي وبيليه وبالذات في لون البشرة الداكن فإن أداء كل منهما في سن صغيرة وحصولهما على كأس العالم في ريعان الشباب من أكثر الأشياء التي تجري المقارنة بينهما على أساسها.

لذلك يريد مبابي أن يكمل تلك الأسطورية بتكرار الحصول على كاس العالم في أول نسختين يشارك بهما وهو الأمر الذي فعله بيليه في نسختي 1958 و1962، بينما مبابي حصل على الكأس الأولى في 2018 ويسعى لإضافة الثانية في 2022.

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