عبد المنصف: تخطيت جيجز وهدفي التفوق على توتي ومالديني

حارس مرمى وادي دجلة يتساوى مع الأسطورتين توتي ومالديني.

عبر محمد عبد المنصف "أوسة"، حارس مرمى نادي وادي دجلة، عن سعادته لخوض الموسم الـ25 له على التوالي بالدوري المصري، ومعادلة رقم الثنائي الإيطالي فرانشيسكو توتي وباولو مالديني.

عبد المنصف ظهر أساسيًا مع فريقه وادي دجلة، في انطلاقة الدوري المصري الممتاز، لتصل عدد مشاركاته إلى 25 موسم بالدوري المصري الممتاز على التوالي.

اقرأ أيضًا - تقارير مغربية .. الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي

المزيد من الفرق

وقال عبد المنصف خلال تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "إذا كان لي نصيب، سأستمر للموسم المقبل، لكي أتخطى رقم فرانشيسكو توتي وباولو مالديني، وعلى المستوى المحلي تخطيت حسام حسن الذي لعب 22 موسمًا، وعصام الحضري 21".

حارس مرمى دجلة تابع: "على المستوى العالمي تخطيت رقم الويلزي ريان جيجز صاحب الـ24 موسم متتالي، وتساويت مع توتي ومالديني (25 موسمًا)".

وواصل: "يتبقى لي حارس أرجنتيني، وهو مسجل في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويمكنني أن أتخطى ذلك، إذا شاركت الموسم المقبل بالدوري المصري الممتاز".

واختتم "أوسة" تصريحاته قائلًا: "المدربون الأجانب لا يتعاملون مع اللاعبين بالعاطفة، ولذلك إن لم تكن جاهزًا بشكل مثالي، لن تشارك في المباريات، وإن كان ذلك لتحقيق رقم قياسي".

محمد عبد المنصف لعب للعديد من الأندية بالدوري المصري، حيث بدايته مع فريق مزارع دينا، والذي انتقل منه إلى الزمالك ثم الجونة وإنبي وأخيرًا وادي دجلة، الذي يلعب له منذ 2017.