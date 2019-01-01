عبد الله يوسف يدخل التاريخ ويُصبح أول خليجي يلعب في دوري الأبطال

المهاجم البحريني شارك بالفعل في دور المجموعات ليُصبح أول لاعب من الخليج العربي يلعب في تلك المرحلة من دوري الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

صنع عبد الله يوسف الحدث ودخل تاريخ كرة القدم الخليجية من أوسع الأبواب، حين أصبح أول لاعب خليجي يلعب في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ولعب المهاجم البحريني في الدور التمهيدي من البطولة بالفعل حين شارك في مباراة فريقه سلافيا براج أمام كلوج الروماني، والتي انتهت بانتصار الفريق التشيكي وتأهله لدور المجموعات في أغسطس الماضي.

إنتر يرفض الهزيمة ويقتنص تعادلاً ثميناً من سلافيا براج

وانطلق دور المجموعات من دوري الأبطال اليوم الثلاثاء، ولعب سلافيا براج مباراة صعبة أمام الإنتر في ميلانو ونجح في الخروج منها بنقطة التعادل 1-1.

وقد دخل عبد الله يوسف ملعب سان سيرو عند الدقيقة الـ79 من اللقاء، ولمس الكرة 24 مرة ونجح بالحصول على خطأ وارتكب 3.

يُذكر أن بطولة دوري أبطال أوروبا شهدت تألق العديد من النجوم العرب وأبرزهم رابح ماجر وآخرهم محمد صلاح الذي تُوج باللقب الغالي مع ليفربول الموسم الماضي، لكن لم يسبق لأي لاعب خليجي أن لعب في البطولة العريقة.