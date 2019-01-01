عبد الله عطيف يغيب عن مواجهة الهلال أمام العين

الزعيم يستضيف البنفسجي، وفي حاجة لتعادل فقط لحسم التأهل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

غاب عبد الله عطيف؛ لاعب الهلال السعودي، عن تدريبات الفريق مساء أمس السبت، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مواجهة العين الإماراتي.

الزعيم يستضيف البنفسجي غدًا الإثنين، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وتواجد عطيف بالأمس في العيادة الطبية بالنادي، إثر شكواه من التهابات في العضلة الضامة.

الهلال كان قد أسقط العين على أرضه باستاد هزاع بن زايد بفوزه بهدف وحيد، في الجولة الأولى.

ويحتاج الزعيم السعودي لنقطة واحدة للتأهل للدور المقبل، حيث يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط.

بينما فقد العين الأمل في التأهل، بعدما جمع نقطتين فقط من أربع جولات، حيث يتذيل جدول الترتيب.