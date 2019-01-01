عبد الله عطيف جاهز لمواجهة الاستقلال

الهلال للثأر من الفريق الإيراني في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اختتم الهلال السعودي اليوم الأحد، تدريباته في الرياض، استعدادًا لمواجهة استقلال طهران، في دوري أبطال آسيا.

الزعيم من المقرر أن يستضيف الفريق الإيراني بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

وشارك عطيف في جزء من المران الجماعي مساء الليلة، بعد تماثله للشفاء، ثم أدى تدريبات لياقية.

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اللاعب كان قد غاب عن المباريات طوال الفترة الماضية، وخضع لفترة علاج بصربيا، بعد أن اشتكى من آلام في البطن بفبراير الماضي.

في إطار آخر، أجرى محترف الزعيم أندريه كاريلو تدريبات بالكرة، ضمن برنامجه التأهيلي، حيث يغيب عن مباراة بعد غد بشكل رسمي.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الهلال والاستقلال، كان قد انتهى بفوز الأخير بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب حمد بن خليفة في قطر.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، بينما يحل الاستقلال ثالثًا بأربع نقاط، متساويًا مع الدحيل القطري، صاحب الوصافة، فيما يتذيل العين الإماراتي المجموعة بنقطتين فقط.