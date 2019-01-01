تمدد في الرباط الجانبي - التشخيص المبدئي لإصابة عطيف

اللاعب سيجري آشعة للاطمئنان على إصابته

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شهدت الدقائق الأولى من مباراة الهلال وأبها، بالدوري السعودي للمحترفين، خروج عبد الله عطيف، لاعب وسط الزعيم من الملعب، بعد تعرضه للإصابة.

الهلال حقق الفوز على أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين، بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن التشخيص المبدئي لإصابة عطيف، هو تمدد في الرباط الجانبي للركبة.

ومن المقرر أن يجري عطيف غدٍ السبت كشفًا بالأشعة على الرباط، وأيضًا غضروف الركبة، من أجل الاطمئنان على إصابته.

وظهر عطيف في الدقائق الأخيرة من المباراة، وهو يرتدي واقي طبي على قدمه، خلال تواجده على مقاعد بدلاء الهلال.