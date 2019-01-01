لاعب شباب الأهلي: لن نخيب ظن الجماهير وسنتوج بالسوبر الإماراتي

لاعب شباب الأهلي يعد بالتتويج بلقب السوبر

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد عبد الله النقبي، لاعب فريق ناي شباب الأهلي دبي، على أن مواجهة الشارقة، في كأس سوبر الخليج العربي، ستكون في غاية الأهمية لفريقه.

شباب الأهلي سيواجه الشارقة في كأس سوبر الخليج العربي، مساء يوم السبت المقبل 14 سبتمبر الجاري، على ملعب آل مكتوم.

النقبي قال خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لدوري الخليج العربي: "بالنسبة لنا كلاعبين فإن طموحنا الانتصار في المباراة على الرغم من صعوبتها".

لاعب شباب الأهلي تابع: "المباراة ليست بالسهلة وبالتأكيد صعبة للغاية، ولن نخيب ظن جمهورنا الذي يساندنا ويقف بجانبنا دوماً".

عبد الله النقبي واصل: "مساندة جمهورنا جعلتنا نستطيع تحقيق نتائج ممتازة الموسم الماضي وتوجنا ببطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي".

واختتم النقبي تصريحاته، مشددًا على أن التتويج بلقب كأس سوبر الخليج العربي، سيكون دافعًا قويًا للاعبين في بداية الموسم، وتحقيق لقب في بداية الموسم أمر جيد.