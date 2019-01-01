عبد الله المعيوف: نأمل أن نكون في أفضل حالاتنا وننتظر جمهور الإمارات

الهلال والنجم الساحلي ثنائي نهائي كأس زايد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يخشى عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال السعودي، من معاناة فريقه من الإجهاد أمام النجم الساحلي التونسي، مما قد يؤثر على الأداء وضياع لقب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

الزعيم سيواجه الفريق التونسي غدًا الخميس، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، بنهائي كأس زايد.

وقال المعيوف، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "الحمد لله على وصولنا النهائي، ونتمنى أن يكون ختامها مسك، وأن نحقق طموح جماهيرنا ونسعدهم غدًا، وإن كانت المباراة ليست سهلة، بسبب ضغط المباريات علينا الموسم الجاري، لكن نأمل أن يكون الفريق في أفضل حالاته".

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"متهيئون نفسيًا للمباراة وسنحترم خصمنا حتى نقدم صورة جميلة عن الهلال، ونتمنى أن تخرج المباراة بشكل جيد من الفريقين، وفي النهاية يكون التوفيق حليفنا".

"جمهورنا لن يقصر معنا وسيحضر إلى الإمارات لمؤازرتنا، وكذلك نتمنى أن يحضر الجمهور الإماراتي والخليجي محبةً في الهلال، إن شاء الله سنفرحهم ونفرح جميعًا".

يذكر أن الزعيم وصل للنهائي بعدما أقصى غريمه الأهلي بالفوز عليه بركلات الترجيح، بعدما انتهى لقائي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بينما صعد جوهرة الساحل بالفوز أمام المريخ السوداني بالفوز ذهابًا 1-0 والتعادل إيابًا 0-0.