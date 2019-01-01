فيديو - المعيوف: ياسر القحطاني كان يحب النوم كثيرًا

حارس الهلال يتحدث عن المشاركة في اعتزال ياسر القحطاني

عبر عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق نادي الهلال، عن سعادته بتواجده في ملعب جامعة الملك سعود، من أجل متابعة مباراة اعتزال ياسر القحطاني، نجم الزعيم السابق.

وتقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني، بمشاركة بعض النجوم العالميين، أمثال أندريه بيرلو وفرانشيسكو توتي وفان بيرسي وصامويل إيتو وغيرهم.

المعيوف قال خلال تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: "حضوري اليوم شيء واجب عليّ، أبو عزوز يستاهل، وإن شاء الله الحفل سيستمتع به الجميع".

حارس الهلال تابع: "ياسر من أقرب اللاعبين لنا، وكان يحب النوم كثيرًا، ولكن إذا نزل الملعب تشاهد شيئًا آخر".

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وتحدث عبد الله المعيوف عن تواجد محمد الدعيع في مباراة اعتزال القحطاني، حيث قال: "الدعيع هيلعب مكاني أساسي".

واختتم المعيوف تصريحاته قائلًا: "وكنت أتمنى التواجد اليوم، والاستمتاع مع اللاعبين المشاركين، ولكن المتواجدين سيمتعون المشاهدين".

المعيوف عائد مع فريق نادي الهلال من اليابان مؤخرًا، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، على حساب أوراوا ريد الياباني.