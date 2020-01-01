عبد الله آل سالم لجمهور النصر: اعتذر لكم على التقصير لكنني جئت في فترة صعبة

اللاعب يعود للملاعب بعد أزمة النصر والفيحاء التي أبعدته عن المباريات

وجه عبد الله آل سالم؛ لاعب الاتفاق السعودي الجديد، عدة رسائل بعد عودته للملاعب من جديد، وحل الأزمة التي كانت بين نادييه السابقين؛ النصر والفيحاء.

اللاعب لم يخض أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي بعد نزاع بين ناديين النصر والفيحاء، إذ تراجع العالمي عن تفعيل بند شراء عقده من الفيحاء، مقابل 3 ملايين ريال، فأصر الفيحاء عن الحصول على المبلغ حتى يعيد السالم للعالمي.

وأعلن نادي الاتفاق صباح اليوم الأحد، تعاقده مع اللاعب لمدة موسمين ونصف، تنتهي بنهاية موسم 2022-2023.

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وكتب آل سالم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا نادي النصر على كل شيء، شكرًا للاستثنائي سعود السويلم وعبد العزيز الجليل ومجلس إدارته، شكرًا للكبير روي فيتوريا والطاقم الفني والطبي، شكرًا إخواني اللاعبين على حفاوة الاستقبال عند قدومي للفريق، ودعمكم لي ووقوفكم معي إلى هذا اليوم، بيئة نظيفة وجدًا جميلة، أتمنى لكم التوفيق".

وأضاف: "جمهور العالمي الكبير ألف شكر لكم، واعتذر على القصور، أتيت في فترة صعبة والفرصة صعبة، وكان بالإمكان أفضل مما كان، والخيرة فيما اختاره الله، لن أنسى تشجيعكم لي قبل مباراة الاتحاد بالدوري ووقوفكم معي".

صاحب الـ27 عامًا اختتم: "بيتي الثاني الاتفاق شكرًا على الثقة، شكرًا أبو عبد الله خالد الدبل ومجلس الإدارة، سعيد جدًا بالعودة، وأتمنى مساعدة الفريق في رفع اسم النواخذة عاليًا مع إخواني اللاعبين وبدعم الجماهير".

جمهور العالمي الكبير الف شكرا لكم واعتذر على القصور اتيت في فترة صعبة والفرصة صعبة وكان بالإمكان افضل مما كان والخيرة فيما اختاره الله لن انسى تشجيعكم لي قبل مباراة الاتحاد بالدوري ووقوفكم معي ❤️

3️⃣

💙💛 — Abdullah Al-Salem (@A_Alsalem11) January 26, 2020

يذكر أن الفتح كان قريبًا من ضم السالم في الميركاتو الصيفي الماضي إلا أن أزمته حالت دون تمكن النادي الأحسائي من إتمام التعاقد.

صاحب الـ27 عامًا كان قد أعير من الفيحاء إلى النصر في يناير 2019 وحتى نهاية الموسم مع بند بأحقية الشراء للعالمي.