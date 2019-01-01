عبد الله آل سالم: سأصبح أفضل دعم جمهور النصر ومن أنا لأقلل من الاتحاد

العالمي استعار مهاجم الفيحاء حتى نهاية الموسم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب عبد الله آل سالم؛ الوافد الجديد للنصر السعودي، عن سعادته لارتداء قميص العالمي، مطالبًا الجماهير بمساندته حتى يقدم أفضل ما لديه.

اللاعب انضم بالأمس لصفوف العالمي قادمًا من الفيحاء، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية الشراء.

رسميًا - عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للجنة الأولمبية السعودية

ووجه آل سالم رسالة لجمهور النصر والفيحاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "أشكر إدارة نادي الفيحاء على كل ما قدمت لي الفترة السابقة وأتمنى لهم ولإخواني اللاعبين كل التوفيق في الفترة القادمة وأشكر جماهير نادي الفيحاء على وقفتهم الدائمة مع الفريق وأتمنى منهم الوقوف والمساندة في الفترة القادمة، خصوصًا أنها فترة صعبة جدًا على الفريق".

وأضاف: "سعيد جدًا بانضمامي لنادي النصر، شرف كبير لكل لاعب، وأشكر جمهور العالمي على الترحيب، بوقفتكم معي كعادتكم مع اللاعبين، سأصبح أفضل، وأتمنى أن أحقق أهدافي في هذا النادي الكبير وأن أكون عند حسن ظن الجمهور".

وافد العالمي الجديد اختتم: "شكرًا لإدارة النصر على هذه الثقة، عليّ أن أعمل كثيرًا لكي أُقدم مستوى يليق بهذا النادي الكبير ويرضي محبيه وعشاقه".

2️⃣

سعيد جدا بانضمامي لنادي النصر شرف كبير لكل لاعب اشكر جمهور العالمي على الترحيب بوقفتكم معي كعادتكم مع الاعبين سأصبح افضل اتمنى ان احقق اهدافي في هذا النادي الكبير وان اكون عند حسن ظن الجمهور 💙💛#عبدالله_السالم_عالمي — Abdullah Al-Salem (@11Brasil) ٤ فبراير ٢٠١٩

وقبل رسالته، أوضح صاحب الـ26 عامًا حقيقة رفضه الانضمام لاتحاد جدة، بسبب مركزه المتأخر في جدول الترتيب.

كتب: "عبدالله آل سالم رفض الاتحاد بسبب مركز الاتحاد، عبدالله آل سالم عقد الاتحاد أمامي ولم أوقع، من أنا لكي أقلل من نادي عظيم ويمتلك جمهور عظيم، وتكلمت عن جمهور العميد أنه جمهور مختلف في حضوره وفعاليته، وثاني شيء أنا ألعب في فريق منافس على الهبوط بالمنطق وبالعقل".

عبدالله آل سالم رفض الاتحاد بسبب مركز الاتحاد عبدالله آل سالم عقد الاتحاد أمامي ولم اوقع 😱😱

من انا لكي اقلل من نادي عظيم ويمتلك جمهور عظيم وتكلمت عن جمهور العميد انه جمهور مختلف في حضوره وفعاليته وثاني شيء انا العب في فريق منافس على الهبوط بالمنطق وبالعقل — Abdullah Al-Salem (@11Brasil) ٣ فبراير ٢٠١٩

ويحتل العميد المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، بينما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.