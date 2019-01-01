عبد الكريم حسن يتحدث عن مواجهة الدحيل والفارق بينهما ورأيه في فيريرا

أفضل لاعب بآسيا 2018 يكشف طموحه وتطلعاته خلال الفترة المقبلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عبد الكريم حسن؛ ظهير أيسر السد القطري، عزم فريقه على حسم لقب الدوري المحلي لصالحه بالفوز أمام الدحيل، مشددًا على أهمية الحسم مبكرًا للتفرغ للكأس ودوري أبطال آسيا.

الفريقان يتواجهان في 30 من الشهر الجاري، على استاد عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الـ30 من دوري نجوم قطر.

يتصدر رفاق عبد الكريم صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق أربع نقاط عن الدحيل، صاحب الوصافة، مما يعني أنه حال فوز الزعيم بلقاء السبت المقبل سيتوج رسميًا بطلًا للدوري الموسم الجاري.

وقال عبد الكريم، خلال حوار أجراه مع الموقع الرسمي لمؤسسة دوري نجوم قطر: "كلنا سعداء باحتلالنا الصدارة واقترابنا من التتويج باللقب، إنه موسم خاص بالنسبة لنا، لقد واجهنا الكثير من العقبات في الموسم الماضي وتمثل ذلك في إصابة بعض اللاعبين مما جعلنا نخسر نقاطًا كثيرة، وهذا الموسم حققنا نتائج جيدة وما زلنا محافظين على التركيز الشديد، وننتظر مباراتنا أمام الدحيل، حيث أن حصد النقاط سيجعلنا أبطال الدوري هذا الموسم بدون الانتظار للجولتين الأخيرتين.

"ستكون جيدة على المستوى الفني، لقد عشنا موسمًا خاصًا، وانتصرنا على الدحيل في القسم الأول، لذلك سيكون التتويج أفضل ختام للموسم، قبل أسبوعين من نهاية الدوري".

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وأضاف: "أمامنا ثلاث مباريات متبقية لتحقيق هدفنا، ربما نفوز على الدحيل مرة أخرى وقد نخسر أو نتعادل، ومع ذلك نود أن ننهي الأمور في هذه المباراة وبعد ذلك سيكون كامل تركيزنا على منافسات أخرى، مثل كأس الأمير ودوري أبطال آسيا".

وبسؤاله عن الفوارق بين الفريقين، أوضح: "لا يوجد فرق كبير بين السد والدحيل، حيث أنهما يمتلكان أسماء كبيرة ولديهما عقلية الفوز، إضافة إلى أنهما يسجلان أهدافًا كثيرة، والإحصائيات تثبت أن مبارياتنا كانت دائماً متكافئة.

"الأمور بالنسبة لنا هذا الموسم أفضل وأصبحنا أكثر توازنًا، ولدينا 9 أو 10 لاعبين يمثلون مختلف المنتخبات الوطنية وتجاربهم المتراكمة تعتبر نقطة إضافية، وأصبحنا أقوى في كل المراكز، مهاجمونا يسجلون أهدافًا بغزارة، دفاعنا أصبح أكثر تماسكًا، صحيح أن الدحيل عانى من الغياب الاضطراري لبعض نجومه لكنه يبقى فريق كبير ولديه لاعبين مميزين".

وعن رأيه في البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للزعيم: "أسلوب فيريرا في العمل مختلف، في البداية وجدنا صعوبة في التكيّف مع أسلوبه في التدريب خاصة عندما يريد منا أن ننفذ تعليماته التكتيكية، لكن تدريجياً تأقلمنا مع الأمر".

وبشأن فترة احترافه في يوبين البلجيكي، تابع أفضل لاعب في آسيا عام 2018: "أنا لاعب كرة وأحاول دائمًا الاستفادة من التجارب لتطوير مستواي، من المهم التأكيد على أنني مديّن بالأساس لنادي السد صاحب الفضل عليّ، حيث انضممت للفريق في سن صغير للغاية، بعد ذلك ساهمت أكاديمية أسباير في تطوير مسيرتي من خلال التدريب تحت إشراف مدربين كبار في كرة القدم".

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ماذا عن أفضل لحظة في مسيرة المتوج مع الأدعم بلقب كأس آسيا الإمارات 2019؟: "الفوز بكأس آسيا 2019 دون شك، حيث لعبنا وقدمنا مباريات لا تُنسى من حيث المستوى الفني والنتائج، لقد كانت بطولة هامة بالنسبة لنا وصنعنا تاريخًا من خلال الفوز بها.

"أما جائزة أفضل لاعب في آسيا 2018 فقد كانت حلم يراودني، وكان تواجدي في القائمة النهائية لثلاثة لاعبين المرشحين للجائزة انجازًا، والحمد لله حققت حلمي وحصلت على هذه الجائزة بعدما سبق وفاز بها خلفان إبراهيم خلفان في العام 2006".

عن رؤيته للفترة المقبلة وطموحه وتطلعاته لكأس العالم قطر 2022، اختتم: "بعد الدوري المحلي، سنركز على بطولة كأس سمو الأمير، ثم بطولة كوبا أميركا مع المنتخب الوطني، وستكون اختبارًا حقيقيًا على المستوى العالمي بالنسبة لنا، ونريد الحفاظ على التوهج وتحقيق المزيد من الإنجازات.

"كذلك نتطلع جميعًا في السد إلى تحقيق شيء كبير في دوري أبطال آسيا والوصول إلى أبعد مدى، وذلك بعدما خرجنا من الدور نصف النهائي في نسخة العام الماضي 2018.

"أما عن طموحي فلا أعرف ما يخبئه لي المستقبل ولكن أتمنى أن ألعب في نادٍ أوروبي.

"فيما يخص مونديال 2022، لا نريد أن نكتفي بالاستضافة فقط، ونريد أن نقدم أنفسنا بشكل جيد ونجعل قطر تفتخر بنا، الآن بعد أن أصبحنا أبطال آسيا، أصبحت التطلعات أكبر، ومع المزيد من العمل بجهد كبير يمكننا أن نذهب بعيدًا في البطولة".

يذكر أن المنتخب القطري توج بطلًا لكأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخه بعدما تغلب على المنتخب الياباني في النهائي بالأول من فبراير الماضي.