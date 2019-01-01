عبد الكريم حسن: استغلينا أخطاء الدفاع السعودي

قطر بالعلامة الكاملة وأقوى دفاع وهجوم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدافع القطري عبد الكريم حسن، بأداء منتخب بلاده وقدرته على تحقيق فوز مستحق أمام نظيره السعودي بهدفين دون رد.

وتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على السعودية التي احتلت المركز الثاني.

وقال عبد الكريم في تصريحات ما بعد المباراة لبي أن سبورت: " الحمد لله على الانتصار كان طموحنا ثلاث نقاط طريقة لعبنا كانت دفاعية قليلاً ولكن هدفنا منها الاستغلال الأخطاء الدفاع السعودي".

وردًا على إشادة البرتغالي جوزيه مورينيو بأداءه في المباراة: " شهادة اعتز بها وأتمنى له التوفيق".

الجميع يُشيد بـ "المعز علي"، لكن هذه المرة الإشادة مُختلفة بالتأكيد عندما تأتي من مورينيو👏 pic.twitter.com/ZZtXDImTX4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

وانهى حديثه: "الحمد لله، نحن جاهزون للمباريات القادمة".

ونجح المنتخب القطري في الخروج بشباك نظيفة من دور المجموعات، وتسجيل 10 أهداف كان من نصيب المعز حسن، 7 أهداف منها.

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وسيلتقي المنتخب القطري مع نظيره العراقي في الدوري ثمن النهائي، بينما يلعب المنتخب السعودي مع نظيره الياباني.