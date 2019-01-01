عبد الغني: أعلم فوساتي جيداً ما تردد حول حديثه عن الأهلي بطريقة مهينة غير صحيح

قائد الأهلي يدافع عن المدير الفني السابق لفريقه

فيسبوك تويتر بلال محمد

نفى حسين عبد الغني لاعب الأهلي، الأخبار التي ترددت حول حديث فوساتي عن الأهلي قبل رحيله، وأنه قال إن الأهلي يوجد به شلالية.

وشارك عبد الغني في فوز الراقي على حساب الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال عبد الغني في تصريحات عقبت اللقاء: "عقب هدف الوحدة الأول، ظهر الضغط على اللاعبين خاصة مع الظروف الصعبة الأخيرة عند خروجنا من بطولة زايد للأندية العربية، كل تلك الأمور زادت من الضغط علينا".

وواصل: "المدير الفني السابق للفريق، حاول بشتى الطرق أن يساعد الفريق، ولكن الامر متعلق بالتوفيق، أتمنى التوفيق ليوسف عنبر وأن تساعده الظروف".

روح رياضية جميلة بعد مباراة الأهلي والوحدة 👌

هذا ما نريد أن نراه في ملاعبنا 👏



(@SPL :📸) pic.twitter.com/LL0Y26h3Xc — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 19, 2019

وتابع: "كنت أعلم فوساتي جيداً، من المستحيل ان يقول إن الأهلي يوجد به شلالية، كل ما تردد غير صحيح بالمرة".