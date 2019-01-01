عبد العزيز بن أحمد.. عاشق النصر يهدي العالمي 200 ألف ريال

عبد العزيز بن أحمد بغلف يكافئ النصر بـ 200 ألف ريال بعد مواجهة الشباب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قدم الأستاذ عبد العزيز بن أحمد بغلف محب وعاشق نادي النصر السعودي مكافأة مادية للنادي قدرها 200 ألف ريال سعودي.

وجاءت هذه المكافأة عقب فوز نادي النصر على نادي الشباب في إطار منافسات الدوري السعودي لموسم 2019 والتي تشهد واحدة من أقوى نسخ البطولة.

وعقب الانتصار الهام، جاءت مكافأة عبد العزيز بن أحمد بغلف من أجل دب الحماس في نفوس اللاعبين نحة مواصلة مشوار التألق.

محب النادي الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بغلف يقدم 200 ألف ريال دعماً للفريق الأول. pic.twitter.com/twmgQC0n7M

— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٦ مارس ٢٠١٩

وتسلم اللاعبون المكافأة الخاصة بالفوز اليوم الأربعاء عقب انتهاء المران الصباحي، ومن ثم عادوا ليكملوا استعداداتهم للمواجهات المقبلة.

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وثمنت إدارة النادي هذا الموقف من الأستاذ عبد العزيز بن أحمد، كما توجهوا له بالشكر على هذه المبادرة الداعمة وغير المستغربة من قبل رجال العالمي.