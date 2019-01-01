عبد الرزاق حمد لله يوجه رسالة لجمهور النصر قبل الديربي

الديربي حاسم في صاحب الصدارة بالدوري السعودي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دعا المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب النصر السعودي، جمهور ناديه لمؤازرة الفريق خلال الديربي المرتقب أمام الهلال.

العالمي يلتقي بالزعيم في 29 من الشهر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكتب حمد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ناشرًا فيديو لجمهور النصر: "يا جمهور العالمي الراقي موعدنا الجمعة إن شاء الله، علاش نخاف وعندنا الجمهور الشمس العالمي".

يا جمهور العالمي الراقي موعدنا الجمعة ان شاء الله #علاش_نخاف_وعندنا_الجمهور_الشمس_العالمي pic.twitter.com/ZZK5GiOcQU — Abderrazzak Hamedallah (@AbderrazzakHam3) ٢٤ مارس ٢٠١٩

لا نستحق اللقب وزوران السبب - ردود أفعال تعادل الهلال أمام أحد

يذكر أن الهلال تعثر بالأمس وخسر نقطتين في مشواره بالتعادل أمام أحد سلبيًا، ضمن الجولة الـ24 بالدوري المحلي.

التعادل قلص فارق النقاط بين الزعيم والعالمي إلى نقطتين فقط، ليشعل الديربي قبل بدايته، حيث أمام النصر فرصة لاعتلاء الصدارة حال فوزه.