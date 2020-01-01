عبد الرزاق حمد الله يعلق على تتويجه بلقب هداف دوري أبطال آسيا

مهاجم النصر يتوج بلقب هداف البطولة القارية.

علق المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر، على تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2020، بعد إعلان الاتحاد القاري عن تفوقه على جميع منافسيه على هذا اللقب.

حمد الله تساوى مع البرازيلي جونيور نيجراو، مهاجم فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، برصيد 7 أهداف، الذي توج ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب برسبوليس.

ونشر عبد الرازق حمد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له، ليعلن خلالها على حصوله على لقب هداف البطولة القارية.

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وكتب حمد الله على الصورة: "هداف بطولة دوري أبطال آسيا 2020، الحمد لله".

حمد الله يعاني منذ بداية الموسم، حيث لم يسجل سوى هدفًا واحدًا في 8 جولات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وأهدر 3 ركلات جزاء.

المهاجم المغربي تعرض خلال الفترة الماضية لانتقادات حادة، بعد ما حدث بينه وبين زميله بفريق النصر سلطان الغنام، خلال مباراة الرائد، في دور الثمن نهائي، ببطولة كأس الملك.

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النصر يعاني في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل المركز الخامس عشر "قبل الأخير"، برصيد 4 نقاط فقط، من انتصار وتعادل.